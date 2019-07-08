https://static.news.ru/photo/293fa016-742c-11e9-a6ea-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Сергей Кривоносов предложил россиянам альтернативу отдыха в Грузии.

У меня есть информация, что в Абхазии сейчас наблюдается всплеск туристического интереса со стороны Россиян, — приводит его слова РИА Новости.

Он также отметил, что Азербайджан и Армения, могут «не в полном объёме» заменить грузинское направление.

Кривоносов пояснил, что запрет авиасообщения между странами с 8 июля скажется не на российских туристах, а исключительно на экономике Грузии. При этом он выразил сожаление из-за того, что отношения между Москвой и Тбилиси испортились.

Эта страна всегда была братской и исторически близкой для нас. Очень печально, что образовалась подобная негативная политическая тенденция, в которой и журналисты ведут себя некрасиво, — подчеркнул депутат.

Ранее News.ru писал о том, что наместник Валаамского монастыря епископ Панкратий призвал россиян бойкотировать всё, что связано с Грузией. Он подчеркнул, что оскорбления главы государства со стороны иностранца не должны оставить равнодушными граждан, уважающих свою страну.