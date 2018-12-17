Россия возьмёт под прицел флот США в Чёрном море

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Наращивание Белым домом военного присутствия в Чёрном море ведёт к нагнетанию обстановки в регионе. Кремль намерен противодействовать подобным решениям Вашингтона, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер неоднократно заявлял, что НАТО намерен увеличить количество кораблей вблизи побережья РФ, пишет РИА Новости. В ответ Москва готова «сосредоточить и нацелить ударные средства уничтожения этих группировок».

«Наша инфраструктура позволяет нам не только адекватно, но и более жёстко отвечать на их провокационные действия. Мы это будем делать. Мы не будем больше смотреть на их безответственные выходки», — заявил Шаманов.

В начале декабря 2018 года НАТО увеличил присутствие кораблей в Чёрном море с 80 до 120 дней. У побережья России замечен стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk. Летательный аппарат 8 часов курсировал вблизи Крыма, Керченского пролива и Кубани. Согласно мониторинговым данным западных авиационных порталов, позднее к нему присоединился патрульный противолодочный самолёт ВМС США P-8A Poseidon.

Ранее News.ru публиковал обращение генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга к РФ. Дипломат призвал Кремль освободить украинских моряков.