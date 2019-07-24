Санкционная политика США в отношении России и Кубы и попытка смены власти в Венесуэле при поддержке Вашингтона способствовали сближению Москвы и Гаваны. Оказавшаяся в пучине экономического кризиса после ужесточения американских санкций за помощь Каракасу Куба ищет финансовой поддержки у России. Москве же важна политическая лояльность республики в Латинской Америке. С подробностями с Острова Свободы — спецкор News.ru.

Жизнь в Гаване бьёт ключом. Музыка, громкие разговоры, запах рома, — молодёжь до утра гуляет по улицам и гудит на набережной. Но внешняя безмятежность обманчива: Остров Свободы переживает сильнейший экономический кризис после усиления санкционного давления администрацией Дональда Трампа. В магазинах не хватает продуктов (риса, яиц) и предметов гигиены.

Последний раз глава МИД РФ посещал страну в марте 2015 году — в период «кубинской оттепели» Барака Обамы, за несколько месяцев до того, как Гавана и Вашингтон возобновили работу своих посольств. В прошлом году поездка главы российской дипломатии была отменена из-за изменений в графике Лаврова. Текущий визит российской делегации не последний: осенью на Кубе ожидают спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко и премьер-министра Дмитрия Медведева.

Перезапуск отношений Москвы и Гаваны начался в 2014 году после того, как президент России Владимир Путин посетил Кубу. С тех пор страны, связанные социалистическим прошлым, начали активизировать сотрудничество в экономической сфере и по ВТС. Эта линия продолжилась и после прихода к власти в апреле 2018 года Мигеля Диас-Канеля.

Сейчас Россия для республики — крупнейший кредитор и поставщик военной техники. Как заявлял в июне посол Кубы в России Херардо Пеньяльвер Порталь в интервью РИА Новости, страна рассчитывает получить от России не только новые кредиты, но и инвестиции в развитие транспортной инфраструктуры, в частности связанные со строительством железной дороги. О новых планах предоставить Кубе кредит на покупку российской военной техники в размере €38 млн в феврале 2019 года заявлял глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. Он не уточнил, о какой номенклатуре вооружений может идти речь, но напомнил: Куба ранее уже закупала у России бронетанковую технику, самолёты, артиллерийские системы, средства ПВО и морскую технику.

Наша конкретная линия в отношении Кубы заключается в том, что мы будем всячески поддерживать кубинский народ не только политически, не только морально, не только продолжая развивать ВТС с Кубой, но и активно продвигая торговлю, экономические проекты, которые позволят сделать экономику этой страны устойчивой к различного рода внешним нападкам, — заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей.

Актуальной остаётся и тема воссоздания закрытой в 2001 году военной базы в Лурдесе. Несмотря на то, что кубинские власти отрицают наличие переговоров по этой теме, вопрос регулярно поднимается не только в российских, но и в зарубежных СМИ. Косвенно наличие переговоров по этому вопросу может подтверждать прошедшая 22 июля встреча министра обороны России Сергея Шойгу с зампредом совета министров Кубы Рикардо Кабрисас Руисом.

В советские годы база в Луресе была одним из главных пунктов сбора информации о США, через который поступала львиная доля стратегически важных разведданных. Считается, что технические средства базы в Лурдесе позволяли прослушивать всё восточное побережье США. Однако есть мнение, что в последние годы российского присутствия на объекте США размещали недалеко от Лурдеса станции для распространения дезинформации.

К возобновлению работы военной базы стороны могут подтолкнуть заметно ухудшившиеся при президенте Дональде Трампе отношения с США и неудавшаяся попытка переворота в Венесуэле.

Я хочу подтвердить, что никакие угрозы не заставят изменить курс, который является суверенным выбором нашей страны, — сказал Родригес по итогам переговоров с Лавровым.

Вопрос выплат Кубы по кредитам в текущей экономической ситуации остаётся открытым, а воссоздание базы — это то, что Остров Свободы может предложить России взамен. Ставка Кубы на помощь из России выглядит логично в условиях усиления американских санкций. Страна столкнулась с американскими рестрикциями ещё в 1960-х годах, когда США ввели торговое эмбарго. Барак Обама пытался проводить некую либерализацию, но Дональд Трамп отменил послабления в 2017 году, а на фоне помощи Кубы президенту Венесуэлы Николасу Мадуро объявил об ужесточении санкций. Так, с мая 2019 года США отказались откладывать применение принятого в 1996 году закона Хелмса-Бертона, который распространяет действия экономических санкций США не только на Кубу, но и на иностранные компании, которые сотрудничают со страной. С 5 июня США расширили санкции, запретив групповые образовательные поездки на остров и исключили автомобили и самолёты из списка товаров, которым выдавалась лицензия на экспорт.

Jens Kalaene/ZB/Global Look Press

Обсудили ситуацию в Венесуэле и вокруг неё, — сказал глава российской дипломатии. — Едины в том, что любые проблемы, связанные с Венесуэлой или какой-либо другой страной, должны решаться мирным политико-дипломатическим путём на основе Устава ООН, принципов уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела, неприемлемости применения силы или угрозы силой.

Впрочем, по заявлениям США, на фоне массовых протестов против Мадуро и сложившегося двоевластия — после того, как глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом — Куба направила в Каракас военных специалистов, а также активизировала закупки венесуэльской нефти в обход американских санкций. При этом Куба — одна из немногочисленных стран региона Латинской Америки наряду с Боливией и Никарагуа, которая не поддержала Гуайдо. И именно с этими странами у Москвы выстроены не только наиболее тесные отношения в регионе, но и заметно совпадают позиций по Венесуэле. Политическая поддержка Кубы в этом вопросе принципиально важна для России, что объясняет готовность страны предоставить Гаване дополнительное финансирование.

В целом итоговая пресс-конференция глав МИД России и Кубы была сконцентрирована на действиях США в Венесуэле и новых санкциях в отношении острова. Глава внешнеполитического ведомства России заочно ответил на недавнее высказывание госсекретаря США Майка Помпео о том, что Куба и Россия являются странами, которым нечего делать в Латинской Америке в контексте ситуации в Венесуэле.