Россия и Марокко обменялись любезностями

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В Рабате продемонстрировали важность отношений с Москвой

Москва и Рабат планируют работать в направлении дальнейшего углубления стратегического партнерства, придерживаясь договоренностей российского лидера Владимира Путина и короля Марокко Мухаммеда VI. С соответствующим заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он провел переговоры с королем африканской страны и главой МИД Нассером Бурито. Главными темами стали двустороннее и, прежде всего, торгово-экономическое сотрудничество, а также конфликты и кризисы в регионе.

Во время визита в Рабат Лавров также посетил мавзолей короля Мухаммеда V. Все участники делегации сняли перед входом обувь, а женщины покрыли головы платками. Российский министр возложил венок к могиле монарха и оставил запись в книге почетных гостей.

«Светлая память покоящимся здесь монархам, которые привели свою страну к независимости, процветанию и внесли вклад в развитие российско-марокканских дружественных отношений», — написал глава российского внешнеполитического ведомства.

Двустороннее сотрудничество действительно показывает положительные темпы роста в последние годы. Товарооборот, который снизился после 2014 года, фактически вновь вернулся к прежним показателям. Рост в 2017 году составил 13%, а общий объем превысил $1,4 млрд. Официальных итогов прошлого года пока что нет, однако в российской делегации заверили, что позитивная торговая динамика по-прежнему сохраняется, пишут «Известия». Это, прежде всего, происходит благодаря российско-марокканской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Её заседание прошло в Рабате в октябре минувшего года.

Терроризм

Стороны обсудили не только экономические успехи. Особое внимание во время встречи было уделено региональным кризисам и борьбе с терроризмом. Несмотря на то, что Марокко считается одной из наиболее спокойных в плане экстремизма арабских стран, спящие ячейки террористических группировок дают о себе знать. Король периодически обращается к нации с просьбами не поддаваться на увещевания радикалов, однако несмотря на это боевики из Мали, Ливии, а также других конфликтных зон пытаются напомнить о себе. Даже в Сирии и Ираке, которые находятся относительно далеко, несколько лет назад воевали порядка 1600 выходцев из Марокко.

Anne Look/Global Look Press

В конце прошлого года местную и европейскую общественность потрясала новость об убийстве 24-летней датчанки Луизы Вестерагер Йесперсен и 28-летней норвежки Марен Уланд. Тела девушек нашли недалеко от популярного туристического места в Атласских горах Марокко. По крайней мере одна из них была обезглавлена. После этого в Сети появилось видео, на котором четверо мужчин присягают на верность ИГИЛ, а позднее обнаружилась и запись самого убийства. На её кадрах мужчины говорят, что мстят за своих «братьев в Хаджине» — это город в Сирии, который в декабре отбил у ИГ (группировка запрещена на территории РФ) альянс «Сирийские демократические силы» при поддержке США. Власти Марокко по горячим следам задержали подозреваемых в расправе над девушками. Судя по всему, перед походом они искали попутчиков, которые могли бы сопровождать их при восхождении на гору. Отозвались местные пастухи, которые, как предполагается, и поддерживали местную группировку.

Хоть власти Марокко и принимают направленные на пресечение экстремистской деятельности усилия, для страны данная проблема всё равно остаётся крайне актуальной. Неудивительно, что этот вопрос не обошли стороной во время российско-марокканских переговоров.

Застарелые конфликты

На встрече также была затронута тема сирийского и ливийского урегулирования. Министры сошлись во мнении, что искать решение региональных кризисов можно прибегая только к мирным и дипломатическим средствам. При этом они отметили необходимость подключения к мирному процессу всех заинтересованных в этом сторон. По словам Лаврова, укрепление безопасности на Ближнем Востоке и Севере Африки невозможно без урегулирования «застарелых конфликтов» — палестино-израильского и Западной Сахары. И работу над разрешением данных мировых кризисов необходимо активизировать в интересах мирового сообщества.

Обмен любезностями

Исходя из того факта, что Лаврова принял сам король Мухаммед VI, можно сделать вывод о том, что в Рабате хотели показать, какую важность представляют для королевства отношения с Москвой.

Глава российского МИД, в свою очередь, во время пресс-конференции выразил «особую признательность королю» и поблагодарил своего коллегу за насыщенную и доверительную беседу. По словам министра, стороны «констатировали нацеленность обеих стран» следовать договоренностям, которые были достигнуты в 2016 году во время визита Мухаммеда VI в Москву.

«Мы с большим уважением относимся к внешней политике Марокко. Благодаря политике короля Марокко сохраняет стабильность в этом турбулентном регионе», —заявил Лавров.

При этом он отметил хорошее понимание Москвы с Рабатом в ООН, где две страны не работают друг против друга и не дружат против кого-то, а действуют на основе взаимных интересов.

Востоковед, экс-дипломат Вячеслав Матузов пояснил, что Марокко является важной для российских властей страной не только в контексте поставок сельскохозяйственной продукции в Россию, но и в плане урегулирования целого ряда конфликтов. К примеру, сейчас встает вопрос восстановления членства Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ), поэтому разъяснить Рабату значимость возвращения САР в ЛАГ было весьма необходимо.