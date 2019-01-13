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Разведка Венесуэлы отпустила главного оппозиционера страны

Хуан Гуаидо twitter.com/jguaido

Хуан Гуаидо

в мире [ версия для печати ]

Сотрудники службы национальной разведки Венесуэлы освободили задержанного ранее главу оппозиционного парламента страны Хуана Гуаидо.

Представители разведки задержали Гуайдо вблизи города Ла-Гуайра, когда он направлялся на политический митинг. 11 января Гуайдо заявил, что конституция Венесуэлы позволяет ему исполнять полномочия главы государства, а военные его в этом поддерживают. Он призвал граждан выйти на открытое народное собрание, чтобы найти путь для определения дальнейших действий после инаугурации президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя конгресса Боливарианской Республики.

Инаугурация Мадуро состоялась 10 января и прошла в политическом вакууме. Евросоюз отказался направить своих представителей на церемонию, а ряд латиноамериканских стран разорвали дипломатические отношения с Венесуэлой.

Как писал News.ru, в Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что Вашингтон пытается сформировать альтернативные правительственные структуры в Венесуэле. Все антиконституционные попытки США являются неприкрытым посягательством на суверенитет страны. В ведомстве подчеркнули, что точку зрения России поддерживают многие латиноамериканские страны. 


#венесуэла #николасмадуро #ХуанГуаидо
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