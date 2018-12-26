USD  68.7448 EUR  78.4309
GOLD1,276 $   Brent53.48 $ Bitcoin3,749.60 $
МОСКВА-9°C20:19
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Верховная рада предложила ограничить обращение рубля

Валентин Наливайченко Jan A. Nicolas/dpa/Global Look Press

Валентин Наливайченко

в мире [ версия для печати ]

Депутат Верховной рады, лидер партии «Справедливость» Валентин Наливайченко предложил ограничить обращение российского рубля на территории Украины. Он считает, что это должно стать ответом на санкции со стороны России.

Политик отметил, что Украина должна составить ответный санкционный пакет против России, в котором нужно обязательно прописать визовый режим между странами.

«Украинский санкционный пакет должен предусматривать введение визового режима с Россией, ограничение обращения рубля на территории Украины», — сообщили в пресс-службе партии.

Ранее News.ru писал, что премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры. Соответствующее постановление уже подписано.


#украина #рубль #ДЕПУТАТ #верховнаярада
самое читаемое
в мире
Посольство РФ ответило на поздравление Мэй
в мире
Путин и Лукашенко подвели итоги 2018 года
Москва и Минск отказались от союзничества

читайте также
политика 15:40, 26 декабря 2018
Украина примет санкции против депутатов Госдумы РФ
политика 15:40, 26 декабря 2018
Украина примет санкции против депутатов Госдумы РФ
в мире 15:29, 26 декабря 2018
Украина вновь провалила торги керченского «Норда»
Александр Беглов считает, что в ней участвовала Европа
политика 17:50, 25 декабря 2018
Чиновники поругались из-за блокады Ленинграда
Александр Беглов считает, что в ней участвовала Европа
​ЛДПР передаст подарки брянским детям из многодетных семей
общество 12:02, 25 декабря 2018
Депутаты компенсируют детям отдых подарками
​ЛДПР передаст подарки брянским детям из многодетных семей
Лента новостей
политика 20:15
Анкара предрекает скорую встречу президентов Турции и РФ
экономика 20:08
Глава «Роснефти» рассказал о ценах на бензин в 2019 году
технологии 20:01
«ВКонтакте» выплатила разработчикам игр 2 млрд рублей
в мире 19:52
Зеленский готов вынести на референдум вопрос Донбасса
новый год 19:44
АвтоВАЗ остановит производство на Новый год
Другие новости
в мире 19:52
Зеленский готов вынести на референдум вопрос Донбасса
в мире 19:07
Россия отказалась вмешиваться в вопросы престолонаследия в СА
в мире 18:00
Порошенко сделает всё для возвращения моряков на Украину
в мире 17:43
Киевский хор поддержал УПЦ флешмобом в центре Милана
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top