Верховная рада предложила ограничить обращение рубля

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Валентин Наливайченко

Депутат Верховной рады, лидер партии «Справедливость» Валентин Наливайченко предложил ограничить обращение российского рубля на территории Украины. Он считает, что это должно стать ответом на санкции со стороны России.

Политик отметил, что Украина должна составить ответный санкционный пакет против России, в котором нужно обязательно прописать визовый режим между странами.

«Украинский санкционный пакет должен предусматривать введение визового режима с Россией, ограничение обращения рубля на территории Украины», — сообщили в пресс-службе партии.

Ранее News.ru писал, что премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры. Соответствующее постановление уже подписано.