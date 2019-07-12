https://static.news.ru/photo/cc6dbf50-a471-11e9-b5d8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Allgamenab/2006 during the "Mr. Show Biz Presents: The Light it Up Tour" in Atlantic City, New Jersey/commons.wikimedia.org

Певца Ар Келли задержали в Чикаго (штат Иллинойс) по новому обвинению в насилии. Обвинение включает в себя 13 пунктов и касается детской порнографии.

Заключение включает в себя обвинение в детской порнографии, вовлечении несовершеннолетнего и препятствовании правосудию, — передаёт слова помощника прокурора Джозефа Фитцпатрика The New York Times.

Ранее музыканта подозревали в причастности к 10 случаям изнасилований. Девять из них были совершены в отношении девушек в возрасте от 13 до 16 лет. Пострадавшими признаны четыре девушки.

После обвинений в сексуальных домогательствах Ар Келли дал интервью CBS. Певец по-прежнему не признаёт себя виновным. Обвинения в свой адрес певец назвал «глупостью» и заявил, что намерен бороться за свою жизнь.

Как писал News.ru, американский музыкант и продюсер Ар Келли задержан после судебного слушания в Чикаго. На этот раз он обвиняется в невыплате алиментов на детей.