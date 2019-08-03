Пять человек стали жертвами землетрясения, произошедшего 2 августа в Индонезии.
Два человека погибли в округе Лебак, ещё трое скончались в округах Пандегланг и Сукабуми на острове Ява. Также сообщается о четырёх раненных в результате подземных толчков, передаёт издание
Ранее News.ru писал, что власти Индонезии начали эвакуацию жителей острова Ява из-за возможности возникновения цунами после подводного землетрясения.
Землетрясение магнитудой 7,1 было зафиксировано 2 августа у берегов острова Суматра. Подземные толчки зарегистрировали в 15:03 по московскому времени. Эпицентр находился в 205 км к юго-западу от населённого пункта Пандегланг.