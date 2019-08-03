https://static.news.ru/photo/84fa840c-b5f9-11e9-b1ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Opan/Xinhua/Global Look Press

Пять человек стали жертвами землетрясения, произошедшего 2 августа в Индонезии.

Два человека погибли в округе Лебак, ещё трое скончались в округах Пандегланг и Сукабуми на острове Ява. Также сообщается о четырёх раненных в результате подземных толчков, передаёт издание Straits Times со ссылкой на Национальное агентство по противодействию стихийным бедствиям страны.

Ранее News.ru писал, что власти Индонезии начали эвакуацию жителей острова Ява из-за возможности возникновения цунами после подводного землетрясения.

Землетрясение магнитудой 7,1 было зафиксировано 2 августа у берегов острова Суматра. Подземные толчки зарегистрировали в 15:03 по московскому времени. Эпицентр находился в 205 км к юго-западу от населённого пункта Пандегланг.