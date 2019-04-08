Азиатское направление стало в последние годы одним из ключевых для внешней политики России. News.ru ранее подводил итоги усилий руководства РФ по расширению влияния в Азии в 2018 году, этот материал посвящён возможным сценариям развития событий в 2019-м.

Усиление конкуренции между США и Китаем

События предыдущих лет в Азии во многом были обусловлены усилением противоборства между США и КНР. Эта борьба за влияние в регионе влияла и на мировую геополитику. Страны региона до последнего времени пытались сохранять нейтралитет, чтобы иметь возможность одновременно привлекать многомиллиардные китайские инвестиции и при этом пользоваться преимуществами хороших отношений с Соединёнными Штатами. Однако усиление противоборства между двумя державами в скором времени может заставить государства Азии сделать выбор в пользу одного из партнёров. В первую очередь это касается Юго-Восточной Азии с населением свыше 600 млн человек. Об этом, в частности, на саммите АСЕАН в декабре 2018-го говорил премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун.

«Вы можете дружить с обеими странами, которые противостоят друг другу. Но иногда ладить с двумя государствами может быть неудобно», — подчеркивал он.

Китай сегодня вследствие торговой войны со Штатами терпит большие убытки, которые угрожают не только экономике страны, но и социальной стабильности. В то же время существующие трудности могут заставить КНР усилить экспансию в Юго-Восточную Азию и способствовать более быстрому вытеснению США из региона. Одной из мер может стать снижение зависимости от доллара при двусторонних расчётах. По мнению аналитиков консалтинговой фирмы Stratfor, Пекин будет настаивать на использовании юаня при торговле со странами-участниками проекта «Нового Шёлкового пути». Одновременно китайская сторона будет всячески продвигать заключение различных соглашений о зонах свободной торговли. При этом страны Юго-Восточной Азии сами уже готовы разместить у себя китайские предприятия, которые будут постепенно уходить из КНР по причине перехода Поднебесной к новому технологическому укладу.

Важным направлением китайской внешней политики станет также ослабление проамериканских альянсов. С этой целью логично предположить интенсификацию усилий Пекина по выстраиванию отношений с Индией, Японией, Южной Кореей и Австралией. Во главу угла будут поставлены не абстрактные политические проекты и лозунги о «сохранении демократии», а взаимовыгодное экономическое сотрудничество.

Продолжит оставаться тревожной обстановка вокруг спорных территорий в Южно-Китайском море. Китай и США будут наращивать там своё присутствие, проводить большее количество военных учений. Одновременно Вашингтон попытается повысить статус Тайваня в международных организациях, увеличивать острову военные поставки и таким образом открыто бросать вызов концепции единого Китая. Среди прочих планируемых Вашингтоном мероприятий — заход американских военных кораблей в порт Тайваня, что может спровоцировать прямой военный ответ Пекина. В этих условиях Австралия и Индия, скорее всего, воздержатся от прямого участия в патрулировании Южно-Китайского моря совместно с американцами, но продолжат военно-техническое сотрудничество со Штатами.

Серьёзным препятствием для китайской экспансии станет более активная политика США по развитию отношений с Вьетнамом, в том числе и в военной сфере. Несмотря на доминирование в Китае и Вьетнаме одной коммунистической идеологии, давние споры между двумя странами будут, вероятнее всего, более сильными факторами для отношений этих государств. Вьетнам имеет шанс выиграть от противостояния Китая и США, одновременно привлекая китайские деньги в инфраструктурные объекты и американскую помощь на развитие сотрудничества в военно-технической сфере.

Все эти процессы будут общим фоном азиатской политики. Россия же, не имеющая на континенте чёткой стратегии и собственного проекта, будет вынуждена лавировать на противоречиях и наблюдать за происходящим со стороны.

Российский газ для Китая

Gazprom/Global Look Press

Так называемый «разворот на Восток», провозглашённый сразу после введения антироссийских санкций, подразумевает, прежде всего, наращивание сотрудничества с Пекином. И цифры говорят, что в основе взаимодействия двух государств имеется положительная динамика экономического сотрудничества. В уходящем году товарооборот между Россией и Китаем составил почти $100 млрд, в 2020-м есть план перейти отметку в $200 млрд. В то же время эксперты замечают, что экономическое сотрудничество РФ и КНР пока нельзя назвать полновесным, так как оно включает в себя крайне малое число совместных инвестиционных проектов. В отличие, например, от сотрудничества Китая со странами ЕС. В условиях торговой войны Пекину во что бы то ни стало необходимо сохранить вес на американском рынке, и это обстоятельство будет мешать более тесному политическому сотрудничеству Москвы и Пекина. При этом, думая о минимизации потерь, в качестве альтернативных рынков в Китае рассматривают не Россию, а динамично развивающиеся страны Юго-Восточной Азии.

О нынешней значимости для Китая экономического сотрудничества с Россией говорит тот факт, что многие китайские банки опасаются иметь дело с предприятиями из РФ, попавшими под американские и европейские санкции. При этом во многих финансовых учреждениях Поднебесной нет необходимых специалистов по санкционной политике, и сотрудники предпочитают блокировать все транзакции с пометкой «Россия».

Ситуацию может изменить запланированный на декабрь запуск газопровода «Сила Сибири». Инфраструктура протяжённостью 4000 км способна будет транспортировать в КНР до 38 млрд кубометров природного газа в год. Это позволит покрыть дефицит топлива в Китае и одновременно повысит для КНР роль России. Из партнёра, который проявляет солидарность на международных площадках вроде ООН, РФ превращается для Китая в стратегический тыл, обладающий необходимыми природными ресурсами.

Ещё одно важное направление сотрудничества, которое будет укрепляться — продажа Россией Китаю современных образцов вооружений. Притязания Китая на влияние в новых регионах должны быть подкреплены достаточной военной мощью, а Россия на сегодня — единственная страна, способная предоставить необходимые технологии.

ШОС, БРИКС и Северная Корея

Россия намерена развивать такие организации, как БРИКС и ШОС. Эти структуры привлекательны для Москвы тем, что символизируют новую геополитическую реальность, где самые разнообразные государства, не взирая на прошлые противоречия, способны договариваться между собой и двигаться к новой цели. Участие России в масштабных проектах по формированию иной глобальной архитектуры может быть эффективно использовано российским истеблишментом для внутренней пропаганды. Намеченный на июнь саммит лидеров ШОС будет, весьма вероятно, преподнесён российским гражданам как большой успех дипломатии РФ.

Стоит учитывать, что в последнее время жизнь БРИКС и ШОС определяли две тенденции. Первая — организации до сих носили лишь формальный характер. Объединение БРИКС, несмотря на его кажущуюся масштабность, сейчас не решает никаких значимых мировых проблем и больше представляет из себя некий консультативный орган, где лидеры крупнейших развивающихся стран на саммитах могут в очередной раз заверить общественность в своей приверженности курсу на построение более справедливого мира. При этом, каковы будут контуры этого мира, остаётся до сих пор неясным. Новым вызовом для БРИКС может стать избрание президентом Бразилии правого популиста Жаира Болсонару, который скептически относится к объединению и намерен переориентировать свою страну на США. Похожей структурой стала и ШОС. Все руководители государств-членов постоянно говорят об укреплении региональной безопасности, но наличие застарелых проблем между участниками объединения не позволяют выйти на новый уровень взаимодействия.

Жаир Болсонару O Globo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вторая тенденция, характерная для развития БРИКС и ШОС, — это попытка Китая использовать организации для продвижения своей инициативы «Нового Шёлкового пути». Риторика об укреплении безопасности Азиатского региона и развитии сотрудничества на планете нужна Пекину для освоения новых рынков, строительства инфраструктуры торгового пути из Китая в Европу, получения новых возможностей для инвестиций. Россия при этом не обладает необходимой экономической мощью, чтобы предложить альтернативные проекты, и вынуждена ограничиваться разговорами об общей исторической судьбе и важности мира во всём мире.

Похожей тактики Москва будет придерживаться и в вопросе денуклеаризации Северной Кореи. Сейчас это одна из самых болевых точек планеты, и Россия попытается принять участие в событиях вокруг Корейского полуострова. 2018-й год в этом плане не принёс РФ дополнительных очков: проблема была урегулирована во многом благодаря двусторонней встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в июне. Однако после бурного времени обмена взаимными угрозами Вашингтона и Пхеньяна, встречи руководителей и обещаний Ким Чен Ына прекратить ядерные испытания, в наступившем году ожидается игра «вдолгую». КНДР будет будет пытаться уговорить Белый дом снять хотя бы часть санкций, максимально растягивая по времени процесс сворачивания ядерной программы. Россия в этих условиях может предстать в качестве миротворца, который в роли постоянного члена Совбеза ООН будет говорить о необходимости поощрить Северную Корею за её усилия.

Вечные переговоры с Японией

В 2018 году российский президент Владимир Путин и японский премьер Синдзо Абэ лично виделись четыре раза, столько же, сколько президент России встречался с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Индии Нарендрой Моди. Главной повесткой дня, как писала неоднократно российская и японская пресса, был вопрос принадлежности Курильских островов. В СМИ просачивались сведения, что Путин и Абэ близки к подписанию мирного договора, при этом в Кремле могут рассматривать вариант передачи двух из четырёх спорных островов.

Однако отказ России от собственной территории может быть крайне негативно воспринят внутри страны. Поэтому вряд ли стоит ожидать в 2019 году форсирования этой темы. Скорее всего, в наступившем году мы увидим не менее интенсивные переговоры Москвы и Токио, но принципиальное решение проблемы будет оставлено на будущее. Тем более что Япония присоединилась к западным санкциям, и без их снятия прогресса в российско-японских отношениях вряд ли стоит ожидать.

Общие итоги

Азиатское направление будет оставаться для российской дипломатии второстепенным. На первом плане будет налаживание отношений с Западом, снятие санкций, борьба за сохранение влияния на постсоветском пространстве и попытка вернуть в свою орбиту Украину после грядущих там весной президентских выборов. К тому же Россия практически не участвует в масштабных экономических проектах в Азии и потому не прилагает необходимых усилий для игры на многочисленных противоречиях в регионе. Роль Москвы всё больше будет сводиться к поддержке Китая в его конкуренции с США.

В то же время Азия будет оставаться для России источником позитивных известий. Любую встречу российских руководителей с лидерами крупнейших азиатских государств и участие в различных форумах региона можно будет преподнести внутренней аудитории как большой успех и свидетельство роста авторитета страны на международной арене.