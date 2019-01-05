Принц Гарри едет в Норвегию учиться отражать вторжение РФ

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Принц Гарри (слева)

Британский принц Гарри в Норвегии примет участие в учениях по отражению гипотетического российского вторжения. На одни из крупнейших за 20 лет арктические манёвры Лондон отправит тысячу морских пехотинцев.

Принц Гарри является церемониальным главой Королевской морской пехоты. Вместе с её бойцами демонстрировать силу в ответ на «потенциальные удары Москвы» будут до 7 тысяч военнослужащих США, Нидерландов и Норвегии, сообщает Daily Mirror.

Издание уточняет, что официально о визите 34-летнего принца в Норвегию и его роли там объявляться не будет. При этом Его Высочеству предстоит «полностью погрузиться» в атмосферу учений, он получит доступ к секретным документам. Кроме того, присутствие принца станет хорошим стимулом для морских пехотинцев Британии.

«Они — главная сила, которая будет защищать северный фланг Европы в случае конфликта, наконечник копья, и важно, чтобы Гарри был среди войск», — цитирует издание высокопоставленного военного источника.

В ближайшие несколько недель иностранные участники учений отработают сценарий, в ходе которого они вместе с норвежцами должны встретить атаку российских войск и попытаться удержать позиции до прибытия союзников.

Ранее News.ru сообщал, что принц Гарри бросил пить и отказался от мяса. Он существенно изменил образ жизни после женитьбы на Меган Маркл. На недавнем королевском приёме принц наполнял бокал только минеральной водой. Это является для него серьёзным достижением, поскольку с юных лет считался любителем алкогольных напитков.