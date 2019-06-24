Премьер-министр Франции Эдуар Филипп сообщил, что с радостью принял приглашение российского коллеги Дмитрия Медведева посетить Санкт-Петербург.
Я услышал приглашение господина Медведева посетить Санкт- Петербург в удобное время, меня это предложение очень обрадовало, — сказал Филипп.
Политик не уточнил возможных сроков своей поездки в Россию, которая станет для него первой на посту премьер-министра. Кроме того, он подчеркнул, что Париж и Москва будут искать новые области для диалога, передаёт
Ранее News.ru писал о том, что глава российского правительства Дмитрий Медведев прибыл во французский город Гавр на переговоры с премьер-министром республики Эдуаром Филиппом. Тот лично встречал его в аэропорту.