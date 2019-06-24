https://static.news.ru/photo/1afa7db6-9699-11e9-89da-fa163e074e61_1024.jpg Эдуард Филипп Фото: Daniel Pier/ZUMAPRESS.com

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп сообщил, что с радостью принял приглашение российского коллеги Дмитрия Медведева посетить Санкт-Петербург.

Я услышал приглашение господина Медведева посетить Санкт- Петербург в удобное время, меня это предложение очень обрадовало, — сказал Филипп.

Политик не уточнил возможных сроков своей поездки в Россию, которая станет для него первой на посту премьер-министра. Кроме того, он подчеркнул, что Париж и Москва будут искать новые области для диалога, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал о том, что глава российского правительства Дмитрий Медведев прибыл во французский город Гавр на переговоры с премьер-министром республики Эдуаром Филиппом. Тот лично встречал его в аэропорту.