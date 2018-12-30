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Премьер Эстонии на русском поздравил граждан с праздниками

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас Mateusz Wlodarczyk/Global Look Press

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас

в мире [ версия для печати ]

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас поздравил жителей страны с наступающим Новым годом на русском языке. Он пожелал гражданам успехов и удачи в 2019 году, а далее продолжил свою речь на государственном языке.

«Я хочу, чтобы Эстония в 2019 году стала государством, в котором будет больше желания строить мосты, а не рыть окопы», — сказал премьер в эфире телеканала ETV+.

Он также выразил надежду на то, что жители Эстонии в следующем году станут более дружелюбными и перестанут испытывать страх.

По данным МИД РФ, русскоязычные жители Эстонии зачастую сталкиваются с дискриминацией и трудностями при устройстве на работу. Такая же ситуация сложилась в Литве и Латвии.

Ранее News.ru писал о том, что эстонский президент Керсти Кальюлайд рассказала, что обязательно приедет в Россию, если между странами будет принят пограничный договор. В таком случае она хотела бы лично выразить благодарность властям РФ. По мнению главы республики, во внешней политике необходимо вести диалог, даже если не удастся прийти к соглашению.


#эстония #прибалтика
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