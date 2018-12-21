Правительство Бельгии ушло в отставку

Королевство Бельгии осталось без правительства. Правящий монарх — Филипп — принял отставку премьер-министра Шарля Мишеля.
Король обратился к политической элите страны и к государственным институтам с просьбой принять экономический, международный и бюджетный вызовы, стоящие перед государством, пишет «Интерфакс». Кроме того, Брюссель потребовал не подвести население и выполнить социальные обязательства, особенно по сохранению окружающей среды.
«Король договорился с председателем Палаты представителей и премьер-министром, что они будут регулярным образом информировать его о состоянии продвижения работы в рамках текущих дел», — говорится в сообщении королевского дворца.
Бельгийский премьер заявил о желании покинуть пост 18 декабря 2018 года после вотума недоверия со стороны ведущих партий.
Ранее News.ru сообщал о развале правящей коалиции Брюсселя. Причиной распада стал Миграционный пакт ООН.