Порошенко выбил смартфон из рук украинца

https://news.ru/storage/news/1703b7ed29434fc03ae51b26f4e445e4/349fa283-6d8e-4f3a-ad56-ce64d31a1842_850.jpg Pavlo Gonchar/Global Look Press

Украинский лидер Пётр Порошенко выбил телефон из рук мужчины, который хотел задать ему вопрос. После этого полиция проверила содержимое рюкзака украинца, назвав его «провокатором» и «российским сепаратистом».

Видеозапись с инцидентом опубликовал блогер Анатолий Шарий в своём канале на YouTube.

По словам журналиста, полиция хотела изъять у мужчины телефон, на котором крупным планом запечатлено лицо президента.

«Самое страшное у тебя в руках — это телефон. Не дай бог ты Порошенко задашь вопрос! У него же истерика случится, всех нас уволят», — комментирует он происходящее в видеоролике.

Как писал News.ru, ранее блогер заявил, что подаст в суд на действующего президента Украины. Причиной стали слова главы государства, который назвал Шария «не украинским журналистом», отметив, что тот работает на стороне России.