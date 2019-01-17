Порошенко выбил смартфон из рук украинца

Украинский лидер Пётр Порошенко выбил телефон из рук мужчины, который хотел задать ему вопрос. После этого полиция проверила содержимое рюкзака украинца, назвав его «провокатором» и «российским сепаратистом».
Видеозапись с инцидентом опубликовал блогер Анатолий Шарий в своём канале на YouTube.
По словам журналиста, полиция хотела изъять у мужчины телефон, на котором крупным планом запечатлено лицо президента.
«Самое страшное у тебя в руках — это телефон. Не дай бог ты Порошенко задашь вопрос! У него же истерика случится, всех нас уволят», — комментирует он происходящее в видеоролике.
Как писал News.ru, ранее блогер заявил, что подаст в суд на действующего президента Украины. Причиной стали слова главы государства, который назвал Шария «не украинским журналистом», отметив, что тот работает на стороне России.