Порошенко присвоил Филарету звание Героя Украины

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Пётр Порошенко

Бывшему лидеру одной из неканонических церковных структур, раскольнику Филарету Денисенко присвоили звание Героя Украины. Решение принял президент Пётр Порошенко за «неизмеримый вклад» в борьбу за «собственную поместную церковь». Об этом Порошенко написал в своём аккаунте в Twitter.

«Патриарх Филарет был, есть и остаётся духовным лидером украинской церкви, духовным лидером украинского народа. Вот почему я принял решение присвоить ему звание "Герой Украины"», — написал президент во вторник в Twitter.

Ще не придумано тої міри, якою можна виміряти внесок Патріарха Філарета в боротьбу за власну помісну церкву.



Він був, є і залишається духовним лідером української церкви, духовним лідером українського народу. Ось чому прийняв рішення присвоїти йому звання «Герой України». pic.twitter.com/HRlZoytbAP — Петро Порошенко (@poroshenko) 8 января 2019 г.

Филарет Михаил Денисенко родился 23 января 1929 в Донецкой области. В 1948 году, окончив Одесскую духовную семинарию, поступил в Московскую духовную академию.

С начала обретения Украиной независимости настаивал на предоставлении Украинской православной церкви автокефалии. Был обвинён РПЦ в аморальном образе жизни и несоответствии требованиям, предъявляемым к личности, способной объединить вокруг себя всех православных клириков и мирян на Украине. Уже в статусе митрополита был лишен сана и предан анафеме РПЦ.

11 октября 2018 года Синод вселенского патриархата Константинополя, рассмотрев его прошение об апелляции, восстановил Филарета в церковном общении.

Как сообщал News.ru, депутат Верховной рады и лидер Радикальной партии Олег Ляшко предложил назвать улицы Киева в честь константинопольского патриарха Варфоломея и главы Православной церкви Украины Филарета.