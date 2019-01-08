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Порошенко присвоил Филарету звание Героя Украины

Пётр Порошенко ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пётр Порошенко

в мире [ версия для печати ]

Бывшему лидеру одной из неканонических церковных структур, раскольнику Филарету Денисенко присвоили звание Героя Украины. Решение принял президент Пётр Порошенко за «неизмеримый вклад» в борьбу за «собственную поместную церковь». Об этом Порошенко написал в своём аккаунте в Twitter.

«Патриарх Филарет был, есть и остаётся духовным лидером украинской церкви, духовным лидером украинского народа. Вот почему я принял решение присвоить ему звание "Герой Украины"», — написал президент во вторник в Twitter.

Филарет Михаил Денисенко родился 23 января 1929 в Донецкой области. В 1948 году, окончив Одесскую духовную семинарию, поступил в Московскую духовную академию. 

С начала обретения Украиной независимости настаивал на предоставлении Украинской православной церкви автокефалии. Был обвинён РПЦ в аморальном образе жизни и несоответствии требованиям, предъявляемым к личности, способной объединить вокруг себя всех православных клириков и мирян на Украине. Уже в статусе митрополита был лишен сана и предан анафеме РПЦ. 

11 октября 2018 года Синод вселенского патриархата Константинополя, рассмотрев его прошение об апелляции, восстановил Филарета в церковном общении.

Как сообщал News.ru, депутат Верховной рады и лидер Радикальной партии Олег Ляшко предложил назвать улицы Киева в честь константинопольского патриарха Варфоломея и главы Православной церкви Украины Филарета.


#украина #петрпорошенко #митрополитФиларет
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