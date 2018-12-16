Порошенко назвал условия отмены военного режима в стране

https://news.ru/storage/news/630f26a022d17721fa5c74a7d67f7042/b905c03b-0f96-4c59-8a35-524dac49bd98_850.jpg Миноброны Украины

Режим военного положения на Украине будет продлён, если со стороны России заметят «открытую агрессию». Правовой режим военного положения в 10 областях страны вводился только на 30 суток и для Киева продление нежелательно, заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Военное положение не будет продолжено, если не будет широкомасштабной агрессии войск РФ на территорию Украины за пределами линии разграничения в Донбассе и на административной границе с Крымом», — заявил Порошенко на пресс-конфренции.

Президент отметил, что после завершения действия режима военного положения 31 декабря стартует избирательная кампания. Выборы президента Украины намечены на 31 марта 2019 года.

Порошенко отметил, что в ближайшие 5 лет ему необходимо сделать на Украине три важные вещи.

«Достичь мира на основе национальных интересов Украины, преодолеть последствия экономического кризиса, вызванного войной, обеспечить рост уровня жизни и для достижения критериев присоединения к ЕС и НАТО», — написал Порошенко в своём аккаунте в Twitter.

У наступні 5 років належить зробити три важливі речі. Досягти миру на основі національних інтересів України. По-друге, подолати наслідки економічної кризи, спричиненої війною та забезпечити зростання рівня життя. По-третє, досягти критеріїв для вступу до ЄС і НАТО pic.twitter.com/0TEztxImK8 — Петро Порошенко (@poroshenko) 16 декабря 2018 г.

Как сообщал News.ru, на Украине с 26 ноября на 30 дней введено военное положение в Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях и внутренних водах Украины в Азовской акватории.

Ранее Пётр Порошенко внёс в Верховную раду законопроект, согласно которому введение военного положения в стране не повлияет на местные выборы, назначенные на конец декабря. Украинское законодательство при этом запрещает проведение выборов любого уровня в условиях особого правового положения.