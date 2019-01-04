Порошенко может продаться Москве за три миллиарда

https://news.ru/storage/news/b7b3e2c15e648de0522c7ae2dfdd6267/bd869db9-dd4b-485b-b587-929eb787ee26_850.jpg Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Президент Украины Пётр Порошенко

Украинский президент Пётр Порошенко готов продаться за $3 млрд, заявил замминистра Украины по делам так называемых временно оккупированных территорий Георгий Тука.

«Для того чтобы взять под контроль нашу страну, совсем не обязательно переть на нас танками, нарываясь на потери», — сказал политик, отметив, что всё украинское руководство готово продаться за определённую сумму.

По его словам, она обговаривалась на закрытом совещании в 2014 году. Именно тогда прозвучала цифра в $3 млрд, из которых $2 млрд предлагалось «выкачать из экс-президента Виктора Януковича».

«[Для контроля над Украиной] достаточно, например, ввести в украинский парламент какое-то значительное количество своих сторонников», — цитирует замминистра ФАН.

Ранее депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Андрей Лесик заявил, что перед президентскими выборами, которые пройдут на Украине 31 марта 2019 года, действующие власти попытаются подкупить избирателей. По его словам, в настоящее время в стране созданы все условия, позволяющие проводить подкуп избирателей и «карусели», писал News.ru. Парламентарий также отметил, что точно такая же схема была успешно применена в 2016 году на довыборах в Верховную раду.