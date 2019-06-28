https://static.news.ru/photo/b00e18e0-6093-11e9-bf41-fa163e074e61_1024.jpg Пётр Порошенко Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экс-президента Украины Петра Порошенко испугала встреча лидера России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на полях саммита G20 в японской Окинаве.

Он выразил удивление тем, что перед началом переговоров об этом не сообщили Киеву.

Сегодняшняя встреча президентов США и России на саммите большой двадцатки в Японии —первая, перед которой никто так и не позвонил в Киев, — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что это очень тревожный звонок не только новой власти, но и для всех украинцев, так как за последние пять лет «никому и в голову не пришло» вести переговоры с Россией без Украины.

Порошенко заверил, что с ним европейские и американские партнеры всегда согласовывали позицию перед переговорами с Москвой.

Ранее News.ru писал о том, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе своей встречи «на полях» саммита G-20 в Осаке обсудили вопросы стратегической стабильности.