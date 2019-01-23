Порошенко и Меркель продолжат оказывать давление на Россию

Президент Украины Пётр Порошенко встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.
Лидеры двух стран обсудили возможную роль России в президентских выборах на Украине и договорились «продолжить оказывать давление на Россию» для освобождения украинских военнопленных моряков. Кроме того, Порошенко выразил признательность канцлеру ФРГ за усилия Германии для «минимизации рисков обострения ситуации в акватории Черного моря».
О встрече Петра Порошенко и Ангелы Меркель в Twitter сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.
Президент у Давосі розпочав переговори з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. pic.twitter.com/6pgDHELrZN— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 23 января 2019 г.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко и директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард обсудили перспективы экономического роста страны в 2019 году, писал News.ru.