Порошенко и Меркель продолжат оказывать давление на Россию

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Президент Украины Пётр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель

Президент Украины Пётр Порошенко встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

Лидеры двух стран обсудили возможную роль России в президентских выборах на Украине и договорились «продолжить оказывать давление на Россию» для освобождения украинских военнопленных моряков. Кроме того, Порошенко выразил признательность канцлеру ФРГ за усилия Германии для «минимизации рисков обострения ситуации в акватории Черного моря».

О встрече Петра Порошенко и Ангелы Меркель в Twitter сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

Президент у Давосі розпочав переговори з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. pic.twitter.com/6pgDHELrZN — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 23 января 2019 г.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко и директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард обсудили перспективы экономического роста страны в 2019 году, писал News.ru.