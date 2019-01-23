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Порошенко и Меркель продолжат оказывать давление на Россию

Президент Украины Пётр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Президент Украины Пётр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель

в мире [ версия для печати ]

Президент Украины Пётр Порошенко встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. 

Лидеры двух стран обсудили возможную роль России в президентских выборах на Украине и договорились «продолжить оказывать давление на Россию» для освобождения украинских военнопленных моряков. Кроме того, Порошенко выразил признательность канцлеру ФРГ за усилия Германии для «минимизации рисков обострения ситуации в акватории Черного моря». 

О встрече Петра Порошенко и Ангелы Меркель в Twitter сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко и директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард обсудили перспективы экономического роста страны в 2019 году, писал News.ru.


#ангеламеркель #германия #украина #петрпорошенко
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