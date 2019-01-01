Полиэтиленовые пакеты начали запрещать в Молдавии

https://news.ru/storage/news/19729157224924dfc8009d4e496ca40d/227cfb79-a359-48fd-8e50-28f67586ce19_850.jpg Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"

Власти Молдавии с 1 января запретили на использование и продажу полиэтиленовых пакетов толщиной до 50 микрон. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и инфраструктуры республики.

«С начала 2019 года запрещается использование и продажа полиэтиленовых пакетов толщиной до 50 микрон, за исключением тех, которые используются в качестве упаковки», — цитирует сообщение РИА Новости.

В 2021 году в Молдавии запретят продавать и использовать пакеты из полиэтилена толщиной меньше 15 микрон. Исключение составят лишь плёнка, используемая в производственном процессе для упаковки товаров. Также с января 2021 года в стране запретят использование и продажу одноразовой пластиковой посуды.

За нарушение запрета вводится штраф от 5 до 7,5 тысяч леев (от $290 до $430) для физлиц и от 5 до 10 тысяч леев (от $290 до $580) для юрлиц.

Как писал News.ru, экологи предлагают ввести запрет на пластиковую посуду и в России. Появление этого ограничения полностью соответствует декларируемой государственной политике в области отходов.