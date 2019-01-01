Переживший холокост писатель скончался в ФРГ

Немецкий писатель еврейского происхождения Эдгар Хильзенрат скончался в возрасте 92 лет из-за воспаления лёгких. Литератор в 1941 году бежал с семьей из Лейпцига, где попал в гетто в Могилёве-Подольском.
После войны он выехал в Палестину, а в 1975 году вернулся в Германию и жил в Берлине. Его романы издавались многомиллионными тиражами. Они посвящены переживаниям автора времён холокоста, а также исполнены тонкого юмора и сатиры, сообщает РИА Новости.
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