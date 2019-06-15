https://static.news.ru/photo/f82a7656-8ec3-11e9-992c-fa163e074e61_1024.jpg Святослав Вакарчук Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look/Global Look Press

Партия «Голос», которую возглавляет солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, подала в Центральную избирательную комиссию Украины документы для участия в парламентских выборах.

Четырнадцатого июня 2019 — команда «Голоса» официально подала в ЦИК документы для участия в парламентских выборах, — сообщила пресс-служба партии.

Заместитель председателя партии Ярослав Юрчишин отметил, что в случае прохождения в Верховную раду политсила намерена инициировать изменения, чтобы лишить ЦИК лишней бумажной работы.

Досрочные выборы в Верховную раду назначены на 21 июля. Согласно данным исследования, партия Зеленского «Слуга народа» по-прежнему остаётся лидером электоральных симпатий. Она набирает 47,5 процента поддержки граждан.

Рейтинг остальных политических сил страны — не более 11 процентов. Это «Оппозиционная платформа» Бойко, Рабиновича и Медведчука, «Европейская солидарность» Порошенко, «Батькивщина» Тимошенко и партия «Голос» Вакарчука. Порог на парламентских выборах на Украине составляет 5%, писал News.ru.