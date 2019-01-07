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Партия Ле Пен выступила за проведение новых выборов

Марин Ле Пен Michel Stoupak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Марин Ле Пен

в мире [ версия для печати ]

Французская правая партия «Национальное объединение» выступила за роспуск Нацсобрания (нижней палаты парламента) Франции, проведение новых парламентских выборов и введение процедуры референдума гражданской инициативы (RIC), на которой настаивают активисты движения «желтых жилетов». Лидером партии является Марин Ле Пен.

Партия опубликовала официальное сообщение, в котором описала свой план выхода из кризиса, состоящий из нескольких этапов. Первое предложение — введение полного пропорционального представительства на выборах в законодательные органы, сокращение числа парламентариев и установление референдума гражданской инициативы. Второй шаг — роспуск Национального собрания и созыв новых выборов в законодательные органы, которые позволят восстановить мирную демократию.

«Национальное объединение» также собирается удовлетворить некоторые требования представителей движения «жёлтых жилетов».

Ранее News.ru писал, что крупнейший французский телеканал объявил бойкот «жёлтым жилетам». Работники крупнейшего новостного французского телеканала BFMTV объявили, что больше не будут освещать протестные акции в знак солидарности с пострадавшими коллегами. Телеканал таким образом выразил поддержку своим сотрудникам, которые пострадали во время восьмого раунда манифестаций «жёлтых жилетов» в Руане.


#Франция #партия #маринлепен #желтыежилеты
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