Люди в масках напали на казино на Украине

https://news.ru/storage/news/52c8653f2286a1b1f86da72e6204ef73/eab164c6-8c54-4ac4-871b-2827b6883106_850.jpg Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Неизвестные мужчины в масках-балаклавах совершили нападение на игорное заведение в украинском городе Николаеве. В результате инцидента ранения получил один человек.

В момент атаки в помещении находились пять человек — два клиента, охранник, кассир и еще один сотрудник. Ранения получил последний. Сейчас ему оказывается медицинская помощь.

Нападавшие скрылись. Для их поиска объявлена специальная полицейская операция, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что движение «Свободный Крым» приняло 5 января решение обратиться в прокуратуру республики с требованием публичного расследования нападения на крымско-татарского активиста Ризу Асанова. Об этом сообщила представитель организации Эмине Ибраимова.