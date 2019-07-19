Туркменская оппозиция в очередной раз опубликовала новость о смерти президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова. По данным, на которые опираются оппозиционные ресурсы, смерть президента наступила из-за заболевания почек. Несмотря на то, что подобные слухи циркулировали ещё в мае этого года и были отвергнуты государственной хроникой, для их возникновения есть все основания. Вероятно, разговоры спровоцировала срочная госпитализация матери туркменского лидера, которая, по словам источников, находится на лечении в Германии. Но ничего исключать нельзя.

Новость о смерти Бердымухамедова в очередной раз распространил оппозиционный Youtube-канал Erkin Turkmenistan, который ведётся из-за рубежа. Со ссылкой на «местных корреспондентов» в Ашхабаде автор канала сообщил: «Диктатор скончался от острой почечной недостаточности. Ситуация в столице и в целом в стране остается пока неясной». Как отмечают в Erkin Turkmenistan, вопрос с преемником также пока не решён. Оппозиция ждёт обнародования данных о смерти Бердымухамедова или опровержения. Подобные сообщения начали появляться ещё в мае. Примерно в это время стало известно, что в Туркмении срочно прибыла бригада турецких врачей. Как сообщили «Хроники Туркменистана» 21 мая, утренним рейсом в страну вылетели 10 медиков, среди которых — профессора медицины из известных стамбульских клиник и один анестезиолог-реаниматолог. Помимо этого, бригаду сопровождал врач из специализированного центра физической реабилитации.

Впрочем, хроника сыграла тогда против распространения подобных слухов. Официальный сайт ОБСЕ, в частности, распространил сообщение, согласно которому 21 мая Бердымухамедов принял у себя действующего председателя организации, главу МИД Словакии Мирослава Лайчака. А в новостном репортаже, который был показан по туркменскому телевидению, фигурировали кадры с этой встречи. Впрочем, позже лидер Туркмении действительно «испарился» — на 10 дней. Это произошло после того, как 5 июля он провёл расширенное заседание Кабинета министров. Ни факт исчезновения Бердымухамедова из поля зрения общественности, ни причину, как можно догадаться, государственные СМИ не освещали. Вялой попыткой ответить на все вопросы, связанные с «исчезновением», выглядело заявление государственного телевидения 15 июля о том, что Аркадаг вышел в отпуск. ТВ распространило кадры, на которых видно, как Бердымухамедов пишет книгу, пьёт чай и проводит время с семьей.

Lu Jingli/Global Look Press

Даже если президент окажется мёртв, вряд ли архаичная государственная машина даст знать об этом общественности быстро. Именно так произошло, например, в Узбекистане с Исламом Каримовым. Впрочем, в пользу того, что сообщения — всего лишь слухи, говорят данные местных источников о тяжёлом состоянии здоровья матери президента. По их данным, Огулабат Бердымухамедова находится на грани жизни и смерти. В силу возраста и ряда хронических заболеваний, на протяжении последнего времени она постоянно находилась под наблюдением врачей, сообщает TurkmenYurt. Не исключено, что турецких врачей вызывали именно к ней. Несмотря на вложения в строительство новых медцентров, официальные «протоколы» об успехах местной медицины, и сам Аркадаг, и его ближайшие родственники предпочитают пользоваться услугами иностранных медиков. Безусловно, так же стараются делать и другие жители Туркмении, которые имеют такую возможность.

Для столь консервативной страны, как Туркмения, естественно, когда президентское окружение пытается минимизировать информацию не только о его жизни, но и о жизни его родственников. Данные о предполагаемой смерти бросают вызов закрытости этой системы и поднимают вопрос о преемнике. У Бердымухамедова, в отличие от его предшественника, большой клан. Известно, что президентский сын — Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов — в ноябре 2016 года был избран депутатом Меджлиса (парламента) страны. Вероятно, он будет «номером один» в списке тех, кто может занять место президента (правда, уже появились слухи, что он находится якобы под домашним арестом). Младшая дочь Бердымухамедова — Гульшан Атабаева — проживает в Париже вместе с супругом и работает в торговом представительстве Туркменистана во Франции. Конечно, достаточно мифов ходит и том, насколько влиятельны окружающие президента женщины — например, его сёстры, однако гипотеза об их политическом весе не находит подтверждения на экспертном уровне.

В настоящее время в Туркменистане начали борьбу со слухами вокруг состояния президента. В Туркменабаде, в частности, чиновникам было предложено вести работу с населением, особенно с теми, чьи родственники живут за рубежом и имеют в выход в интернет. Силовики предупреждают, что «нежелательная» информация чаще всего передаётся именно через родственников, которые держат связь со своей малой родиной.