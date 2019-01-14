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Ополченцам Донбасса на Украине подготовили концлагеря

Alexander Ermochenko/Xinhua/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Донбасс не вернётся под власть нынешних киевских властей, так как на современной Украине всех несогласных ждут концлагеря. Жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик в таком случае ждёт только новое горе, заявил депутат Народного совета ДНР Фёдор Березин.

По его мнению, перспективы воссоединения новых республик с остальной частью страны весьма туманны.

«С теми, кто был в окопах, а также с их семьями, всё понятно. Их ждут украинские концлагеря, которые сейчас запылились, но они же были готовы. Как и вагончики специальные — целые составы, чтобы туда грузить, как скот, людей, которые хоть что-то вякнут против Киева», — сказал он в интервью ФАН.

При этом парламентарий назвал недалёкими людьми тех, кто, проживая на территории ДНР или ЛНР, остаётся «проукраински» настроенными. Березин предположил, что на их мнение влияют внешние факторы, которые они могут наблюдать, приезжая на Украину за пенсией. Например, более низкие цены на некоторые продукты питания.

Однако, как отметил депутат, такой человек «не понимает всю ситуацию» и «не замечает чудовищного подорожания платы за ЖКХ, которое Украина не может содержать».

«А почему иногда какой-то продукт оказывается у них дешевле? Потому что Запад подкидывает иногда взаймы большие суммы, которые держат пока Украину на поверхности. Ведь Западу нужно поддерживать этот антирусский режим», — выразил уверенность Березин.

При этом он подчеркнул, что стране всё равно придётся возвращать эти долги. По его словам, на их погашение уйдут примерно две трети украинского бюджета.

Вместе с тем, как считает депутат, несмотря на то, что на Украине в полную силу «работает зомбоящик», холодильник начал с телевизором «по-серьёзному спорить».

«Если жизнь реально не улучшается, то долго рассказывать людям басни про то, что русские виноваты, не получится. Пустовато в холодильнике становится», — высказал мнение Фёдор Березин.

Ранее, как сообщал News.ru, Верховный суд Украины признал незаконными постановления правительства страны о проверке переселенцев из Донбасса. Согласно документам, власти ужесточили порядок социальных выплат для такой категории граждан. В частности, сотрудников органов социальной защиты обязали подтверждать факт проживания людей по месту регистрации.


#донбасс #украина #ДНР #лнр
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