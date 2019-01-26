ОПЕК могут расширить

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Мохаммед Баркиндо

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо не исключил появления государств, которые могут изъявить желание присоединиться к организации.

«Это не маловероятно, что у нас могут быть другие страны-производители, которые могут захотеть присоединиться к организации», — цитирует РИА Новости слова Баркиндо.

Генсек рассказал, что за последние несколько лет в ОПЕК вошли Габон, Экваториальная Гвинея и Конго. Российская Федерация в организацию не входит.

Как писал News.ru, генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо уверен, что Российская Федерация в срок достигнет целевого уровня сокращения добычи нефти, который был прописан в венском соглашении. По словам Баркиндо, Новак объяснял необходимость постепенного сокращения особенностями российской добычи. Ранее страны, входящие в ОПЕК, обязались снизить производство на 812 тыс. баррелей в сутки — до 25,937 млн баррелей. Государства, не являющиеся членами организации, снизят добычу на 383 тыс. баррелей в сутки, до 17,937 млн баррелей.