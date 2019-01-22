OMV: «Северный поток — 2» будет запущен

https://news.ru/storage/news/6815d50387fbf0f05d17b0637ae0f6f0/437db020-6371-4a46-b1e6-d5d3e1925553_850.jpg Jan Koller/CTK/Global Look Press

Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле сообщил, что «Северный поток — 2» будет запущен, несмотря на возражения со стороны США.

«Просто представьте себе, каким бы это было ударом по инвестиционному статусу Германии, если бы она отказалась от разрешения, которое дала ранее. Проще говоря, этот проект будет реализован», — сказал Зеле.

Австрийская компания является партнером российской корпорации по данному проекту. Об этом сообщает Bloomberg.

Ранее посол США в Германии Ричард Гренелл направил немецким компаниям письма, в которых предупредил их о возможных санкциях, если они будут поддерживать реализацию «Северного потока — 2». Американский дипломат заявил, что Соединённые Штаты выступают против строительства газопровода, так как он «несёт серьёзные геополитические последствия» для европейских союзников и партнёров Вашингтона.

Как писал News.ru, подавляющее большинство жителей Германии не считают строительство газопровода «Северный поток — 2» угрозой для страны. Об этом говорят данные опроса. 73% респондентов положительно отнеслись к проекту строительства магистрали, и лишь 16% опрошенных считают, что можно обойтись и без него.