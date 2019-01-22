USD  66.3634 EUR  75.5481
GOLD1,285 $   Brent61.34 $ Bitcoin3,598.30 $
МОСКВА-15°C00:40
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

OMV: «Северный поток — 2» будет запущен

Jan Koller/CTK/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле сообщил, что «Северный поток — 2» будет запущен, несмотря на возражения со стороны США.

«Просто представьте себе, каким бы это было ударом по инвестиционному статусу Германии, если бы она отказалась от разрешения, которое дала ранее. Проще говоря, этот проект будет реализован», — сказал Зеле.

Австрийская компания является партнером российской корпорации по данному проекту. Об этом сообщает Bloomberg.

Ранее посол США в Германии Ричард Гренелл направил немецким компаниям письма, в которых предупредил их о возможных санкциях, если они будут поддерживать реализацию «Северного потока — 2». Американский дипломат заявил, что Соединённые Штаты выступают против строительства газопровода, так как он «несёт серьёзные геополитические последствия» для европейских союзников и партнёров Вашингтона.

Как писал News.ru, подавляющее большинство жителей Германии не считают строительство газопровода «Северный поток — 2» угрозой для страны. Об этом говорят данные опроса. 73% респондентов положительно отнеслись к проекту строительства магистрали, и лишь 16% опрошенных считают, что можно обойтись и без него.


#северныйпоток-2 #Газпром #австрия #omv
самое читаемое
спорт
Шаботова подвела под удар весь цвет фигурного катания
Юная фигуристка обвинила Загитову в допинге
происшествия
Мужчина расстрелял вымогателей в центре Москвы


читайте также
в мире 20:32, 22 января 2019
США одобрили санкции ЕС по «делу Скрипалей»
в мире 19:05, 22 января 2019
Помпео: США и Россия не обречены быть противниками
экономика 00:10, 22 января 2019
Еврокомиссия хочет взять под контроль «Северный поток — 2»
Куда заведут санкционные угрозы Вашингтона
политика 13:37, 15 января 2019
«Северный поток — 2» получил «письмо счастья»
Куда заведут санкционные угрозы Вашингтона
экономика 13:03, 23 декабря 2018
«Северный поток — 2» начали строить в Финляндии
Лента новостей
происшествия 00:36
Пассажиры рейса Сургут—Москва вступились за «угонщика»
в мире 00:19
Иерусалимский патриарх принял верующих УПЦ вместо Порошенко
экономика 23:57
В Москве назвали главную цель Киева в переговорах по газу
происшествия 23:56
Резервный борт прибыл из Ханты-Мансийска в Москву
происшествия 23:30
Угонщик самолёта не планировал улетать в Афганистан
Другие новости
в мире 00:19
Иерусалимский патриарх принял верующих УПЦ вместо Порошенко
в мире 23:30
Путин показал премьеру Японии свой кабинет
в мире 22:47
Мадуро заявил о готовности военных противостоять врагам
в мире 22:05
«Закон Магнитского» хотят принять в ПАСЕ
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top