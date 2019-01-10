Огромный «жировой монстр» шокировал жителей Британии

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В канализации английского города Сидмут в графстве Девон найден огромный «жировой монстр», длина которого достигла 64 метров.

Как подчеркнули в компании South West Water, занимающейся водоснабжением, это рекордное скопление жира, когда-либо найденное в регионе. «Монстр» оказался на 7 метров длиннее Пизанской башни и на 17 метров длиннее Триумфальной арки в Париже.

По словам специалистов, жировая пробка сформировалась из-за влажных салфеток, масла и жира, которые запрещено сливать в канализацию.

Процесс удаления «жирового монстра» займёт около восьми недель. Рабочие будут ежедневно использовать водомёты, а также другое оборудование, сообщает Euronews.

Ранее News.ru писал о том, что останки неизвестного морского существа случайно обнаружила на местном пляже жительница города Крайстчерч в Новой Зеландии. Женщина призналась, что подумала, что скелет принадлежит пришельцу, однако после внимательного осмотра поняла, что это останки животного.