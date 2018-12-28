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Одна из создателей телескопа «Хаббл» умерла в США

Нэнси Грейс Роман twitter.com/@WAforKids

Нэнси Грейс Роман

в мире [ версия для печати ]

В США в возрасте 93 лет после продолжительной болезни умерла Нэнси Грейс Роман, известная как «мать телескопа "Хаббл"». Выдающейся женщины-учёного не стало 25 декабря, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на родственников.

Карьера Роман началась в 1949 году, когда она получила докторскую степень. Спустя 10 лет она возглавила отдел астрономии в штаб-квартире НАСА, став первой в мире женщиной, которой удалось занять руководящую должность в этой организации. Одним из проектов, который курировала Роман, стал космический телескоп «Хаббл», он был запущен на орбиту в апреле 1990 года. В 1979 году она ушла из агентства и решила посвятить себя общественной деятельности. В частности, Роман активно выступала за вовлечение женщин в науку. 

Ранее News.ru сообщал о том, что в Риме умер известный российский журналист-международник Алексей Букалов.


#сша #смерть #НАСА #ученый
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