https://static.news.ru/photo/a1f83be6-9ccf-11e9-83c5-fa163e074e61_1024.jpg Нино Катамадзе Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Грузинская певица Нино Катамадзе пока не отменяла своё выступление в России. Организатор концерта в московском Crocus City Hall не получал никаких уведомлений от артистки. Об этом сообщила представитель Crocus Group Юлия Парадо.

Организатор ведёт переговоры с артисткой. На данный момент никаких официальных сведений об отмене не поступало, — заявила она в интервью RNS .

Концерт запланирован на 27 марта 2020 года. Информация о предстоящем выступлении всё ещё висит на сайте певицы. Кроме того, все желающие по-прежнему могут купить на него билеты.

30 июня певица разместила сообщение в Facebook, в котором она объявила, что никогда больше не будет выступать в России, а также назвала президента страны Владимира Путина личным врагом. Сосо Павлиашвили призвал не осуждать певицу за это высказывание. Он назвал соотечественницу талантливой исполнительницей, объяснив её решение проявлением эмоций, писал News.ru.