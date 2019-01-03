Нэнси Пелоси избрали спикером Палаты представителей США

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78-летняя представительница Демократической партии Нэнси Пелоси избрана спикером Палаты представителей в Конгрессе США 116-го созыва большинством голосов.

Против конгрессмена выступала группа демократов, которые убеждены, что партия нуждается в более молодом руководстве, передаёт ТАСС.

Пост спикера Палаты представителей считается третьим по значению в государственной иерархии страны. Пелоси уже занимала его в 2007–2011 годах. Она пообещала своим однопартийцам, что не будет вновь баллотироваться в 2022 году.

Ранее News.ru писал, что представители Демократической партии в двух палатах американского Конгресса проголосуют в январе за возобновление работы федерального правительства в случае сохранения «шатдауна». Согласно совместному заявлению лидеров демократов в Сенате и Палате представителей Чака Шумера и Нэнси Пелоси, президент «закатил истерику и убедил республиканцев в Палате представителей столкнуть государство в разорительный "шатдаун Трампа" в середине праздничного периода».