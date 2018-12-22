Демократы пообещали «открыть» правительство США в январе

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Представители Демократической партии США в двух палатах американского Конгресса проголосуют в январе за возобновление работы федерального правительства в случае сохранения «шатдауна». Об этом говорится в совместном заявлении лидеров демократов в Сенате и Палате представителей Чака Шумера и Нэнси Пелоси.

«Если президент Трамп и республиканцы решат продолжить этот „шатдаун“ Трампа, новое демократическое большинство в Палате представителей быстро примет законопроект по возобновлению работы правительства в январе», — цитирует заявление РИА Новости.

Шумер и Пелоси подчеркнули, что президент Соединённых Штатов «закатил истерику и убедил республиканцев в Палате представителей столкнуть страну в разорительный „шатдаун Трампа“ в середине праздничного периода».

«Президент Трамп более 25 раз сказал, что он хочет „шатдауна“, сейчас он получил, что хотел», — резюмировали лидеры демократов в Конгрессе.

Как писал ранее News.ru, конгрессмены частично приостановили до 8 февраля 2019 года работу ряда правительственных структур с полуночи 22 декабря по местному времени (8:00 мск). Без финансирования остались, в частности, Госдепартамент, Минюст, министерства внутренней безопасности, сельского хозяйства, транспорта и некоторые другие ведомства. Причиной третьего за 2018 год «закрытия» правительства стало отсутствие соглашения между Трампом и Конгрессом по финансированию пограничной безопасности.

Республиканцы удерживают контроль в обеих палатах Конгресса США до конца 2018 года, а в новом созыве, который соберётся в январе, контроль будет разделён. Сенат останется за республиканцами, а Палата представителей по результатам ноябрьских выборов перейдет к демократам.

«Шатдаун» — это применяемая в США процедура приостановки деятельности или временное закрытие госучреждений, предприятий или служб на определённый срок для решения поставленных вопросов. «Шатдаун» вводится при несогласии в распределении и принятии бюджета.