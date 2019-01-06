Немцы назвали РФ самой опасной страной в мире

https://news.ru/storage/news/1943da0eb80462e163b36eb514ff281c/5523be96-9fae-4bcf-83fe-51e37dd21b02_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

56% опрошенных институтом Forsa жителей Германии назвали Россию страной, которая несёт больше всего опасности для спокойствия в мире. На втором месте оказались Соединённые Штаты.

На третьем месте, сильно позади, находится Северная Корея. Угрозой мировой безопасности её назвали 27% респондентов, передаёт Bild. Турцию боятся 24% участвовавших в исследовании, Саудовскую Аравию — 23%, а КНР — 16%.

Российскую угрозу увидели, в первую очередь, сторонники Свободной демократической партии ФРГ (66% от числа приверженцев политической силы), а также ХДС/ХСС (59%). США опасными назвали те, кто придерживается взглядов Левой партии (82%) и Социал-демократической партии (63%).

Германию и РФ в 2019 году ждут сложные взаимоотношения, ранее заявил уполномоченный по делам РФ Дирк Визе. Грядущие трудности немецкий политик связал с «непредсказуемым» поведением Москвы, писал News.ru. В российском МИДе были озадачены заявлением из Берлина: по словам спецпредставителя ведомства Марии Захаровой, подобные слова «вызывают недоумение».