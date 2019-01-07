Митинг против китайской экспансии прошёл в Киргизии

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Несколько сотен человек вышли на центральную площадь Бишкека Ала-Тоо с требованием выдворить из Киргизии незаконных мигрантов из Китая. Люди также потребовали от властей содействия в освобождении соотечественников, попавших в «лагеря политического перевоспитания» в Китае.

«Не секрет, что у нас в республике несколько сотен, а то и больше граждан Китая находятся нелегально. Они работают на рынках, в горнодобывающей отрасли и в других сферах. Мы требуем их депортации», — приводит «Интерфакс» слова участника митинга Нурлана Алымкулова.

Демонстранты заявили, что если власти республики не услышат их требований, они намерены провести следующий митинг с аналогичными требованиями 17 января.

Ранее News.ru писал о том, что на территории Синьцзян-Уйгурского автономного округа, который находится в северо-западной части Китая, действуют политические лагеря, куда направляют местных жителей (уйгуров, казахов, киргизов) на «перевоспитание», чтобы те отреклись от своих религиозных убеждений. За прошлый год число таких воспитанников составило порядка 1 млн человек.