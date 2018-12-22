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Минимальная зарплата на Украине возрастёт

Александр Авилов /АГН «Москва»

в мире [ версия для печати ]

Минимальный порог заработной платы на Украине вырастет на 12,1%. Теперь граждане будут получать не меньше 4173 гривен в месяц, заявил глава Минсоцполитики страны Андрей Рева.

В 2017 году порог дохода сотрудников увеличился в два раза, а с января 2018 года — ещё на 16,3%, отметил он. Брифинг чиновника транслировал в прямом эфире телеканал «112 Украина».

Средняя зарплата, по словам министра, с прошлого года номинально выросла на 25,6%, а реально — на 13%. В январе-октябре 2018 года этот показатель был равен примерно $315.

Ранее News.ru сообщал, что общая сумма задолженности по выплате заработной платы на Украине составила 2,723 млрд гривен. Деньги недополучают люди, работающие в различных сферах экономики.


#украина #зарплаты
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