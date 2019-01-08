МИД Украины навсегда запретит въезд в страну мужчинам из РФ

https://news.ru/storage/news/221b9f1795b84f0a06e9c5fa9ee02e15/fa1aa94d-64e0-4c8e-af1b-5036520404a5_850.jpg dpsu.gov.ua

Украинскую границу могут закрыть для всех представителей мужского пола из Российской Федерации.

Решение могут принять сразу после официального снятия ограничений СНБО о въезде граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Он назвал своё предложение «умной и правильной фильтрацией» после отмены военного положения в стране.

«Для чего мы это анализируем и отслеживаем, для чего ввели биометрические данные на россиян?» — заявил Климкин в эфире телеканала «1+1».

Запрет на въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет был введён 30 ноября после старта военного положения. С того времени в страну не пустили около двух тысяч граждан РФ. Решение принято в связи со сложной ситуацией в безопасности. Все органы системы МВД продолжают работать в усиленном режиме в настоящее время, писал News.ru.