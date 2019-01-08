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МИД Украины навсегда запретит въезд в страну мужчинам из РФ

dpsu.gov.ua

в мире [ версия для печати ]

Украинскую границу могут закрыть для всех представителей мужского пола из Российской Федерации.

Решение могут принять сразу после официального снятия ограничений СНБО о въезде граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. 

Он назвал своё предложение «умной и правильной фильтрацией» после отмены военного положения в стране.

«Для чего мы это анализируем и отслеживаем, для чего ввели биометрические данные на россиян?» — заявил Климкин в эфире телеканала «1+1».

Запрет на въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет был введён 30 ноября после старта военного положения. С того времени в страну не пустили около двух тысяч граждан РФ. Решение принято в связи со сложной ситуацией в безопасности. Все органы системы МВД продолжают работать в усиленном режиме в настоящее время, писал News.ru.


#украина #россия #МИД #граница
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