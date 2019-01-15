Сирия хочет сотрудничать с новым спецпосланником ООН

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Cпецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен

Глава МИД Сирии Валид Муаллем впервые встретился с новым спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном. Переговоры прошли в Дамаске.

По словам сирийского министра, он готов сотрудничать с Педерсеном, чтобы достичь политического урегулирования, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что норвежский дипломат 7 января официально вступил в должность специального посланника генерального секретаря ООН по Сирийской Республике. По его словам, он собирается разрешить конфликт и реализовать резолюцию СБ ООН 2254.

Педерсен стал уже четвёртым за семь лет дипломатом, кому поручено найти решение запутанного сирийского кризиса. Он начал карьеру в 1985 году в норвежском внешнеполитическом ведомстве, несколько лет проработав в системе МИДа. В 1998–2003 годах был назначен представителем страны при Палестинской национальной администрации. В 2005 году занял пост спецкоординатора ООН по Южному Ливану. В 2012–2017 годах норвежец работал в качестве постоянного представителя Норвегии при ООН.