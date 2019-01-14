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МИД Германии назвал посла США провокатором

Wolfgang Kumm/dpa/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Министерство иностранных дел Германии назвало угрозы посла США Ричарда Гренелла в адрес немецких участников проекта «Северный поток — 2» очередной провокацией.

По словам источника Handelsblatt, компании, получившие письма Гренелла с намёком на возможные ограничительные меры в случае поддержки «Северного потока — 2», обратились в МИД Германии с вопросом о том, что им делать дальше в связи с поступившими угрозами. В ответ дипломатическое ведомство посоветовало оставить письма без ответа.

При этом, по информации журнала Spiegel,14 января ведомство федерального канцлера и МИД Германии обсудят вопрос дальнейшего реагирования «на Гренелла и его всё новые провокации».

В свою очередь посол США обосновал свои действия тем, что из-за запуска газопровода поставки газа в страны Европы через Украину станут избыточными, и Киев потеряет своё значение в сфере политики безопасности. Представитель американского ведомства также подчеркнул, что письма надо расценивать не как угрозу, а как выражение политики Соединённых Штатов.

Ранее News.ru писал о том, что немецких политиков возмутили угрозы американского посла Ричарда Гренелла. Заместитель главы фракции партии «Левые» в бундестаге Фабио Де Мази напомнил, что возможные санкции будут противоречить международному праву. Кроме того, замглавы Социал-демократической партии ФРГ (СДПГ) Ральф Штегнер напомнил Гренеллу, что времена верховных комиссаров в Германии уже прошли.


#сша #северныйпоток-2 #германия
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