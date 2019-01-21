Мэй может изменить соглашение с Северной Ирландией

https://news.ru/storage/news/9b24d25e7332a52cb9b9cfb77765ba65/995d2281-692b-4d82-868a-1d5e87119ede_850.jpg Dinendra Haria/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассматривает возможность изменения заключённого в 1998 году Белфастского соглашения. Такая мера может быть предпринята для решения проблемы границы на острове Ирландия.

Идея заключается в том, чтобы прописать в соглашении, положившем конец 30-летнему конфликту между католиками-республиканцами и протестантами-лоялистами, пункт, согласно которому Лондон выступает против границы между Северной Ирландией и республикой Ирландия, пишет The Daily Telegraph.

Таким образом, как отмечается в публикации, британский кабмин намерен устранить опасность того, что тема «бэкстопа» (режима пребывания Северной Ирландии в таможенном союзе ЕС и Европейском едином рынке с наступлением переходного периода Brexit) остановит проект сделки между Лондоном и Брюсселем по условиям выхода из ЕС.

Как пишет газета The Sunday Times, 21 января Тереза Мэй представит в парламенте Соединённого Королевства альтернативный план выхода страны из ЕС. Автор публикации отмечает, что, предположительно, власти Британии могут пойти на заключение отдельного соглашения с Ирландией.

Положение о «бэкстопе» стало ключевой причиной, по которой ранее британский парламент отверг проект сделки с Брюсселем, предлагаемый кабинетом Терезы Мэй. Многие британские депутаты полагают, что этот пункт поставит Британию в зависимость от ЕС и не позволит выйти из его состава.

Как писал News.ru, разрыв ЕС с Великобританией получился неожиданно болезненным, а вероятность того, что он затянется, может привести к неблагоприятным последствиям для объединённой Европы. Между тем сами британцы всё меньше радуются возможности покинуть содружество стран континента.