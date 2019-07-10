Руководитель политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обратился к премьер-министру Российской Федерации Дмитрию Медведеву с просьбой о продолжении отмены санкций для Украины.
Мы попросили продолжить хотя бы пока в одностороннем порядке отмену санкций в отношении украинских предприятий, — сказал Медведчук журналистам после встречи с Медведевым.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провёл встречу 10 июля с украинскими политиками: главой политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком и лидером партии Юрием Бойко, в штабе партии «Единая Россия».
Медведев заявил о поддержке намерений «Оппозиционной платформы — За жизнь» по восстановлению межпартийного диалога. а также отметил, что Москва до сих пор не получила никакой информации из Киева о курсе нового руководства Украины. Глава правительства подчеркнул, что Москва также ждёт результатов выборов в Верховную раду, и выразил надежду, что новый состав «будет отражать чаяния миллионов граждан Украины», писал News.ru.