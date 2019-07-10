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Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что в скором времени ужесточит санкции, наложенные на Иран. Причина — нарушение «ядерной» сделки, заключённой администрацией его предшественника Барака Обамы.

Иран давно тайно „обогащает“, что является полным нарушением той ужасной сделки в 150 миллиардов долларов, заключенной Джоном Керри и администрацией Обамы. Помните, что срок действия этой сделки истекал через небольшое...