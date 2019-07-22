https://static.news.ru/photo/4ae85a34-acc9-11e9-a06f-fa163e074e61_1024.jpg Александр Малькевич Фото: McCevich/twitter.com

Президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич прокомментировал задержание в Ливии сотрудников ФЗНЦ Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана, проводивших в стране социологические исследования.

Это не первый случай, когда правительство Триполи берёт в плен иностранных граждан для дальнейшего размена. Иначе как политическим шантажом всё происходящее назвать не могу, — заявил глава ФЗНЦ на пресс-конференции «Политический терроризм Триполи: взгляд из России».

По его мнению, незаконное удержание граждан Российской Федерации — новый политический тренд для Триполи. Кроме того, он отметил, что ливийские военные поставили перед российской стороной ряд невыполнимых условий, которые касались пересмотра позиции Москвы по ситуации в Ливии.

По данным ФЗНЦ, их сотрудников пытали в тюрьме. Поэтому Малькевич призвал мировое сообщество обратить внимание на эту ситуацию и помочь в ней разобраться. Соответствующее заявление фонда будет направлено во все международные организации.

Сейчас в ливийской тюрьме также находятся два российских моряка.

Это Владимир Текучев и Сергей Самойлов, которые сейчас до сих пор в тюрьме, они тоже узники абсолютно неправовые. Мы требуем отпустить всех российских граждан, которые удерживаются незаконно на территории Ливии, — сказал Малькевич.

Как ранее писал News.ru, двое сотрудников российского Фонда защиты национальных ценностей, обвиняемые ливийскими властями в попытке вмешательства в выборы, переведены в тюрьму Майтига в пригороде Триполи.