Мальтийский нефтяной танкер загорелся у берегов Кипра

Близ побережья Кипра произошёл взрыв на нефтяном танкере. Есть пострадавшие.
О происшествии в кипрский Центр спасения и координации сообщил капитан судна. По его словам, на мальтийском танкере после взрыва вспыхнул пожар. Пять членов экипажа получили ранения. В данный момент ситуация находится под контролем полиции и пожарных бригад.
Ранее News.ru писал о том, что в Серпуховском районе Московской области загорелся газопровод. Авария случилась между деревней Иваньково и деревней Калиново на севере района.