USD  69.5218 EUR  79.6581
GOLD1,280 $   Brent53.09 $ Bitcoin3,898.42 $
МОСКВА-8°C18:05
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Мальтийский нефтяной танкер загорелся у берегов Кипра

Jürgen Effner/picture alliance/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Близ побережья Кипра произошёл взрыв на нефтяном танкере. Есть пострадавшие.

О происшествии в кипрский Центр спасения и координации сообщил капитан судна. По его словам, на мальтийском танкере после взрыва вспыхнул пожар. Пять членов экипажа получили ранения. В данный момент ситуация находится под контролем полиции и пожарных бригад.

Ранее News.ru писал о том, что в Серпуховском районе Московской области загорелся газопровод. Авария случилась между деревней Иваньково и деревней Калиново на севере района.


самое читаемое
в мире
Британское «предупреждение» РФ в Чёрном море рассмешило США
в мире
Меланию Трамп высмеяли за «невидимые» брюки


читайте также
происшествия 01:24, 27 декабря 2018
Пожар в бизнес-центре «Союз» в Москве ликвидирован
происшествия 03:47, 22 декабря 2018
Газопровод в Якутии загорелся после разрыва
политика 17:29, 7 декабря 2018
Путин обсудил с Ципрасом ситуацию на Кипре
Лента новостей
общество 17:56
ПАО «ИЛ» модернизирует транспортную авиацию РФ
общество 17:56
Кавер на песню «Кабы не было зимы» выложили в интернет
спорт 17:55
Устюгов поскользнулся и проиграл в «Тур де Ски»
в мире 17:50
Порошенко расширил морскую зону Украины в два раза
спорт 17:47
Туктамышева провела последнюю тренировку в году
Другие новости
в мире 17:50
Порошенко расширил морскую зону Украины в два раза
в мире 17:42
Обама назвал свои любимые фильмы 2018 года
в мире 17:35
Сирия может вернуться в Лигу арабских государств
в мире 16:54
В слухи о слиянии России и Белоруссии внесли ясность
Лукашенко и Путин снова обсудили будущее отношений
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top