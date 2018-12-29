Мальтийский нефтяной танкер загорелся у берегов Кипра

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Близ побережья Кипра произошёл взрыв на нефтяном танкере. Есть пострадавшие.

О происшествии в кипрский Центр спасения и координации сообщил капитан судна. По его словам, на мальтийском танкере после взрыва вспыхнул пожар. Пять членов экипажа получили ранения. В данный момент ситуация находится под контролем полиции и пожарных бригад.

Ранее News.ru писал о том, что в Серпуховском районе Московской области загорелся газопровод. Авария случилась между деревней Иваньково и деревней Калиново на севере района.