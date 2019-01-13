Макрон призвал граждан участвовать в дебатах

https://news.ru/storage/news/31c0ef72282f55f7f96127c59614f1a1/24f1f4c2-27e7-43ac-b6ac-d0c1ab8adab5_850.jpg Ye Pingfan/Xinhua/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал своё «письмо к французам», в котором призвал граждан активно участвовать в общенациональных дебатах. Глава государства обозначил их главные темы, в числе которых налоги, государственные расходы, организация госслужб и экологическая реформа. Дебаты должны начаться 15 января и будут проходить в течение двух месяцев.

«Я хотел бы, чтобы в этих дебатах приняли участие наибольшее число французов…Эти дебаты должны будут ответить на ключевые вопросы, которые возникли в последние недели», — заявляет Макрон в своем «письме к французам».

В нём также отмечены четыре основные темы, которые охватывают многие «вызовы французской нации»: налогообложение и государственные расходы, организация государства и общественных служб, экологический переход, демократия и гражданство. Текст письма опубликовало издание AFP.

Создание больших национальных дебатов — одна из мер, которую анонсировал Макрон на фоне протестных акций «жёлтых жилетов». Любой житель страны в рамках данной инициативы сможет вынести на суд общественности предложения по вопросам миграции, налогов и демократии.

Акции протеста движения «жёлтых жилетов», которые выступают против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября.

Как писал News.ru, 12 января во французской столице прошла девятая протестная акция «жёлтых жилетов». В Париже задержаны более 120 человек, 74 из них помещены под стражу, их обвиняют в проявление насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов и ношение запрещённого оружия. Всего в Париже протестовало около 8 тыс. человек. В Тулузе число протестующих составило 5,5 тыс., в Бордо — 4,5 тыс., в Бурже — 6,7 тыс. человек.