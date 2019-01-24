Мадуро заявил об отказе покинуть пост главы государства

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Николас Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро не покинет свой пост. Об этом он заявил в в ходе своего выступления в Верховном суде.

23 января спикер парламента и лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо принёс присягу на митинге в Каракасе. Помимо США, его полномочия признали Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Боливия, Гватемала, Бразилия, Чили, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Франция. Соединённые Штаты намерены предоставить правительству Венесуэлы во главе с Гуайдо гуманитарную помощь на сумму более $20 млн.

Ранее президент России Владимир Путин выразил поддержку законной власти Венесуэлы в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса. Российский лидер провёл телефонный разговор с избранным венесуэльским главой Николасом Мадуро.

Как писал News.ru, Соединённые Штаты запросили проведение заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации в Венесуэле. Об этом заявили в представительстве США при ООН. Заседание пройдёт 26 января.