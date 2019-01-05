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Мадагаскар встретил новый год массовыми беспорядками

Андри Раджоелина Sitraka/Xinhua/Global Look Press

Андри Раджоелина

в мире [ версия для печати ]

Массовые протесты пятый день продолжаются на Мадагаскаре после президентских выборов, на которых победил кандидат от оппозиции Андри Раджоелина. Сторонники экс-главы островного государства Марка Раваломананы отказались мириться с поражением, заявив, что оппозиционер победил нечестно. От Раваломананы в Конституционный суд страны была подана жалоба на массовые фальсификации.

После начала нового года сотни человек ежедневно собираются в столице Антананариву, устраивая массовые митинги против фальсификаций и в поддержку Марка Раваломананы. Протестующие блокируют дороги, строя баррикады из горящих шин и нападая на полицейские кордоны. В среду, 2 января, правоохранители разгоняли демонстрацию слезоточивым газом, сообщает Bloomberg.

Аналогичные многотысячные митинги прошли в четверг и в пятницу. Несмотря на запрет, сторонники Раваломананы планируют собраться на очередное мероприятие в субботу. Они заявили о намерении установить в центре города гигантский видеоэкран, на котором будут проигрывать фильм со свидетельствами нарушений на выборах, передает RFI.

Отметим, что это не первый политический кризис на Мадагаскаре, связанный с именами Раваломананы и Раджоелины. Миллионер-бизнесмен Раваломанана возглавлял Мадагаскар с 2002 по 2009 год, а затем был свергнут в результате переворота Раджоелиной, бывшим мэром Антананариву. Обоим мужчинам было запрещено участвовать в выборах 2013 года в рамках международного соглашения о прекращении политического кризиса в стране.

Ранее News.ru сообщал, что Мадагаскар отказался признавать Косово. Островное государство сначала согласилось с автономией республики, а потом отозвало свои слова.


#беспорядки #Мадагаскар
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