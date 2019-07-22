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Танкеры продолжают выгружать миллионы баррелей иранской нефти в таможенные хранилища китайских портов. Так как сырьё не пересекает таможенной границы и не отражается в данных об импорте, её поставки не противоречат американским санкциям.

Через 2,5 месяца после того, как США ввели запрет на покупку иранской нефти, нефть из Ирана продолжает поставляться в Китай, где её помещают в так называемое «таможенное хранилище», — сообщает...