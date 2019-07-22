Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Украину «общей бедой» для Евросоюза. Об этом он заявил на встрече с главой представительства ЕС в республике Андреа Викторин.
У нас есть с вами общая проблема, можно сказать, беда — Украина. Я очень хорошо знаю украинский народ и всё, что сегодня происходит в Украине, этот народ не заслужил, — цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь.
Он также призвал Брюссель поспособствовать стабилизации украинского кризиса.
Как писал News.ru, в Санкт-Петербурге прошли официальные переговоры президентов России и Белоруссии. Это не первая встреча лидеров в этом году, и ожидаемо главный вопрос заключался в том, смогут ли Владимир Путин и Александр Лукашенко добиться прорыва относительно интеграции двух стран, которые 20 лет назад подписали договор о создании Союзного государства. Однако принципиальных сдвигов не произошло.