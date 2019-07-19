Акция «Марш равенства», направленная на поддержку ЛГБТ-сообщества, прошла в польском городе Белосток. Противники движения устроили беспорядки во время проведения мероприятия.
Лозунгом марша стал «Белосток — дом для всех», передаёт
Провокаторы, появившиеся на акции, бросали в манифестантов камни и яйца.
Здесь Польша, а не Брюссель! Здесь не поддерживают извращенцев! — кричали в толпе.
Также они попыталась заблокировать шествие и начали кидать бутылки и булыжники в полицейских. Сотрудники правоохранительных органов были вынуждены применить слезоточивый газ, шумовые гранаты и просто физическую силу.
Силовики задержали 20 человек. 16 из них получили штраф, ещё четверо обвиняются в нападении на полицейских.
Как писал News.ru, ранее один из лидеров «Тбилиси прайда» в Грузии Георгий Табагари, сообщил, что запланированный на 8 июля гей-парад не состоится в связи с поступающими в адрес его предполагаемых участников угрозами.