https://static.news.ru/photo/749db144-ab2a-11e9-adc3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Lexie Harrison-Cripps/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Акция «Марш равенства», направленная на поддержку ЛГБТ-сообщества, прошла в польском городе Белосток. Противники движения устроили беспорядки во время проведения мероприятия.

Лозунгом марша стал «Белосток — дом для всех», передаёт ТАСС . Примерно 800 человек приняли в нём участие.

Провокаторы, появившиеся на акции, бросали в манифестантов камни и яйца.

Здесь Польша, а не Брюссель! Здесь не поддерживают извращенцев! — кричали в толпе.

Также они попыталась заблокировать шествие и начали кидать бутылки и булыжники в полицейских. Сотрудники правоохранительных органов были вынуждены применить слезоточивый газ, шумовые гранаты и просто физическую силу.

Силовики задержали 20 человек. 16 из них получили штраф, ещё четверо обвиняются в нападении на полицейских.

Как писал News.ru, ранее один из лидеров «Тбилиси прайда» в Грузии Георгий Табагари, сообщил, что запланированный на 8 июля гей-парад не состоится в связи с поступающими в адрес его предполагаемых участников угрозами.