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Куба отказалась от однополых браков

Alvaro Fuente/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Власти Кубы приняли решение не вносить в конституцию поправки, которые могут привести к легализации однополых браков. Это связано с негативной реакцией общественности, которая не приняла подобную идею.

Отказаться от описания брака как «союза мужчины и женщины» предлагали активисты ЛГБТ-сообщества. Они настаивали на «бесполой» формулировке — «союз двух человек с абсолютно равными правами и обязанностями». Положение было внесено в статью 68 первого проекта новой Конституции Кубы, сообщает агентство Associated Press.

Обсуждение текста главного закона страны ведётся с лета, и такая толерантная к сексуальным меньшинствам формулировка вызвала недовольство со стороны евангельской церкви, а также многих рядовых граждан.

В комиссии, ответственной за формирование новой конституции, между тем заявили, что вопрос брака должен освещаться в Семейном кодексе. Изменения в него ещё предстоит внести.

В начале 2019 года на Кубе должен состояться всенародный референдум по изменениям в конституцию.

Ранее, как сообщал News.ru, полицейским Новой Зеландии отказали в праве принять участие в традиционном гей-параде, который состоится в феврале будущего года. Стражи правопорядка всегда участвовали в шествии, однако на сей раз организаторы попросили воздержаться. Такое решение вызвало крупный скандал в местном ЛГБТ-сообществе.


#законы #ЛГБТ-сообщество #куба #семьи
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