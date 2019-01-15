Трёхногая кошка родила кота-«паука»

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Эрис

Чёрный кот по кличке Эрис обладает врождённой особенностью строения задних лап — из-за расположения суставов питомец похож на паука. Патология, однако, сохранила присущие кошкам любопытство и желание забраться на какую-нибудь неизведанную поверхность.

Видео похождений кота-«паука» опубликовано в сообществе Aries the Cat Ambassador на сайте Facebook. На кадрах можно увидеть, что генетические особенности сохранили охотничий инстинкт у четвероногого — Эрис всё время пытается поймать игрушку, напоминающую птицу.

Котёнок родился в приюте. Его мать — трёхногая кошка Диана. Владельцы учреждения попросили неравнодушных взять усатое семейство на передержку из-за проблем с отоплением.

На зов откликнулась жительница штата Флорида (США) Трейси Питиши и забрала хвостатых родственников (маму, Эриса, его братьев и сестёр).

«Его лапки были полностью прижаты к животику. Можно было заметить, что расположение суставов неправильное. Мы знали, что если он выживет, ему будет непросто, но мы поверили в него», — рассказала гражданка Соединённых Штатов порталу The Dodo.

Нынешней звезде интернета долго пришлось учиться самостоятельно передвигаться. Ветеринары посоветовали привязывать задние лапки пластырем, чтобы они не скользили, а мышцы развивались.

«То, что мы забрали Эриса, принесло огромную радость», — добавила Трейси Питиши.

Американка решила оставить Диану и Эриса у себя, а остальному потомству нашли новую семью.

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